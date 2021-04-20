МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россия в январе-феврале увеличила экспорт пшеницы и меслина (смеси пшеницы и ржи) в 2,06 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 7,59 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Россия в начале года нарастила закупки сыров, кофе и сахара

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж повысились в 2,38 раза, составив 1,884 миллиарда долларов.

В свою очередь, поставки за рубеж растительного масла в январе-феврале увеличились на 3,1% в годовом выражении и составили 589,2 тысячи тонн. В денежном выражении они выросли в 1,6 раза и составили 630,1 миллиона долларов.

Одновременно Россия в январе-феврале увеличила импорт пшеницы, на 36%, до 30,5 тысячи тонн (на 12,3 миллиона долларов). Ввоз кукурузы уменьшился на 41,9%, до 9,4 тысячи тонн (на 27,8 миллиона долларов). А импорт растительного масла в январе-феврале вырос на 74,4%, до 0,3 тысячи тонн (на 0,3 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2019 году составил 39,4 миллиона тонн (включая 31,9 миллиона тонн пшеницы и меслина), поставки зерна в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) — 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, пшеницы — 35 миллионов тонн.