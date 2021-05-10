МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде в случае, если иные правила не содержатся в местных законах, сообщает "Парламентская газета".

Министерство природы и природных ресурсов опровергло слухи об ужесточении правил сбора дикоросов (грибов, ягод).

Ранее в средствах массовой информации (СМИ) появилос сообщение о том, что россиянам для сбора грибов, ягод и орехов теперь потребуется арендовать земельный участок. Что касается заготовки берёзового сока, то, как писали в прессе, это будет возможно только если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Это сообщение вызвало большой общественный резонанс. В итоге чиновникам пришлось объясняться.

Итак, шумиха была вызвана двумя приказами Минприроды.

"Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов"

"Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов".

Эти правила вступили в силу еще с 1 января 2021 года, но тогда документы остались незамеченными: внимание они привлекли с с приближением сезона заготовок.

"Журналисты ряда СМИ прочитали между строк: отправляясь в лес, россияне должны захватить с собой не только корзину для грибов, но и специальное разрешение на сбор недревесных ресурсов. Его могут спросить, если продавать лесной урожай на рынке, трассе или рядом с домом", — пишет газета.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран", — цитирует издание официальное сообщение Министерства природы.

Новые правила касаются только предпринимателей и юридических лиц, которые собирают грибы, ягоды, орехи и сок в промышленных масштабах, уточнили в министерстве. Для всех остальных вход в лес по-прежнему свободный.