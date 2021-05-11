МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Трактористы, агрономы и овощеводы сформировали тройку самых востребованных вакансий в апреле для работодателей из сферы АПК, выяснил исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" и поделился статистикой с РИА Новости. Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор летом

В целом число вакансий в сфере сельского хозяйства в апреле выросло на сайте сервиса в 2,5 раза по сравнению с мартом. Сегодня на "Зарплате.ру" доступно около 2 тысяч предложений в этой отрасли, из них 80% — вахтовые вакансии.

"В тройку самых востребованных профессий в период полевых работ вошли трактористы, агрономы и овощеводы, которых ищут сельхозпредприятия по всей стране. В сезон полевых работ самые высокие зарплаты сельхозпредприятия готовы платить трактористам — в некоторых вакансиях указан доход от 100 000 руб", — выяснили исследователи.

При этом больше всего трактористов ждут в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях.

Встречаются в АПК и необычные вакансии. Так, крупный свинокомплекс в Сибири ищет оператора по приему новорожденных поросят, который будет "оказывать родовспоможение свиноматкам" и обрабатывать пуповины животным. То же предприятие ищет оператора по искусственному осеменению, одной из обязанностей которого будет "выявление готовности свиней к осеменению".

На эти должности работодатели готовы рассматривать соискателей без опыта и обучать на месте — главное, чтобы у будущих сотрудников не было страха перед животными.

Кроме того, в преддверии летнего сезона сельхозпредприятия активно ищут работников для сбора урожая. Так, на вахту в Липецкую и Нижегородскую области приглашают сборщиков клубники без опыта, но "с развитой мелкой моторикой рук", чтобы работать "под открытым небом и жарким солнцем".