МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. За первое полугодие 2021 года экспорт российской сельхозтехники в Европу резко вырос. В "Росспецмаше" подсчитали, что отгрузки за рубеж увеличились в 2,2 раза — до 3,9 миллиарда рублей в денежном выражении. Причем российскими тракторами, плугами и другой техникой активно закупались не только страны бывшего СССР, но и Европа. Об этом сообщает "Коммерсант". Россия увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 28%

Отмечается, что чаще всего иностранцы покупали тракторы, пресс-подборщики, плуги и зерноуборочные комбайны. Росту экспорта во многом способствует отложенный спрос, низкий курс рубля и высокая стоимость зерна на мировом рынке. Однако игроки рынка опасаются за будущие поставки из-за увеличения цен на металл.

Эксперт SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает, что рост цен на металл вкупе с относительно дорогим финансированием может оказать негативное влияние. Он напомнил, что на внутреннем рынке производители ограничены в повышении цены на продукцию индексом дефлятора (5%), а на внешнем — нет. То есть, указал эксперт, отечественным машиностроителям нужно будет конкурировать по цене на технику с китайскими и другими производителями. Следовательно, цены придется сдерживать на фоне увеличения себестоимости.

По оценкам правительства, с начала года арматура, листовой, фасонный металл и трубы подорожали на 30%. На фоне роста цен на сталь власти ищут возможности снизить стоимость металлопродукции, и одним из вариантов был обязать компании перечислять в бюджет доходы выше установленного уровня. Другой способ — повышение налогов для компаний, чтобы из этих денег предоставлять субсидии стройкам.