МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз США опубликовал некорректные оценки урожая пшеницы в РФ, поскольку не принял в расчет возможную гибель озимых, заявили РИА Новости эксперты отрасли. В США ожидают очень высокий урожай пшеницы в России

Минсельхоз США в среду дал первый прогноз по сбору пшеницы в России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года): министерство ожидает, что урожай составит 85 миллионов тонн.

"В эту оценку заложены очень невнимательные цифры по пшенице: они предполагают 29 миллионов гектаров посевных площадей по пшенице, без учета Крыма, включая 17 миллионов гектаров по озимой и 12 миллионов гектаров — по яровой пшенице, но совсем не учтена гибель озимых, а она у нас у этом году существенная", — сказал гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

Это "некорректный подход, цифра с потолка", продолжил он, но рынок на эти оценки все равно будет реагировать, "приняв за чистую монету".

Сам Петриченко в апреле оценивал производство пшеницы в РФ в объеме 77,8 миллиона тонн, по всему зерну в 2021 году — порядка 125 миллионов тонн; на следующей неделе он собирается пересматривать прогноз, но не уточнил, в плюс или минус.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько также указал на формальный подход, заметив, что американские эксперты учли "грандиозный сев" озимых осенью и весенний — яровых, но абстрагировались от самого важного — гибели озимых. Сам ИКАР относительно недавно снизил оценку урожая пшеницы в РФ до 79 миллионов тонн с 79,5 миллиона тонн: по словам Рылько, ситуация с посевами крайне неопределенная, есть и положительные, и отрицательные моменты. Россия с начала года увеличила экспорт пшеницы на 10,9%

"Это очень высокие оценки, оказавшиеся для нового сезона заметно выше ожиданий рынка. В целом (биржевые — ред.) котировки на новый урожай будут в ближайшее время под давлением", — написали накануне эксперты аналитического центра "Совэкон", комментируя оценки американского ведомства. Между тем, на цены на мировом рынке в ближайшие месяцы будут влиять и другие факторы — например, темпы экспорта, изменение погоды, настроение на финансовых рынках. "Если говорить о России, то к этому, конечно, стоит добавить и ситуацию с запасами, настроения сельхозпроизводителей, темпы экспорта и новые экспортные пошлины", — указали в "Совэконе".

В Минсельхозе РФ сообщили, что прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году будет подготовлен по завершении посевной кампании, однако при благоприятной погоде ожидает сбор зерновых на уровне среднемноголетних значений.

"В настоящее время посевная кампания в России находится в активной фазе — работы начались практически во всех регионах страны и проходят в штатном режиме. При благоприятных погодных условиях Минсельхоз России ожидает сбор зерновых на уровне среднемноголетних значений. Окончательный прогноз урожая будет дан после завершения весенних полевых работ", — сообщили в пресс-службе министерства.

Озимые зерновые культуры в РФ в конце прошлого года, согласно материалам Росгидромета, находились в хорошем и удовлетворительном состоянии на 78% посевной площади (14,95 миллиона гектаров): эти оценки стали поводом для ухудшения прогнозов сбора пшеницы отраслевыми аналитиками. Позже, благодаря снежной зиме, оценки урожая были повышены.

РФ в прошлом году собрала второй по объему урожай пшеницы в истории: 85,896 миллиона тонн (зерна в целом — 133,465 миллиона тонн). В начале апреля в РФ в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 80% озимых культур: это хуже, чем в прошлом году, так как осенью было крайне мало влаги, но ситуация выправляется, говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.