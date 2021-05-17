МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. В ближайшем будущем в России появится "зеленая" продукция, рассказал в беседе с "Российской газетой" руководитель Роскачества Максим Протасов. Эксперт рассказал, почему евро спустится к 89 рублям на этой неделе

Он отметил, такая продукция будет отличаться от органической.

"Очень важно не путать их. Органическую продукцию с "зеленой". При производстве последней, а также продукции с улучшенными экологическими характеристиками должен быть минимизирован ущерб окружающей среде", — отметил эксперт.

Это значит, например, что предприятие или фермер могут использовать только определенные, максимально безвредные удобрения и средства защиты растений. При этом и использовать эти удобрения они должны очень аккуратно.

"Все эти требования будут закреплены на законодательном уровне. Сейчас по поручению президента идет подготовка закона о продукции с улучшенными экологическими характеристиками, то есть о "зеленой" продукции. А Роскачество разрабатывает на нее соответствующие стандарты", — рассказал он.

Он также пояснил, в чем отличие надписей на этикетках — "натуральный", "эко" и "био".

Протасов рассказал, что эти обозначения никак не регламентируются. В настоящее время их использование на территории России — это маркетинговые приемы. "Производитель может наносить подобные "обозначения" на упаковку, не имея никаких сертификатов", — рассказал собеседник газеты.

В то же время закон об органической продукции, который вступил в силу в РФ в прошлом 2020 году, утвердил государственный органический знак — белый лист на зеленом фоне. Он наносится на упаковку вместе с двухмерным штрихкодом. Наводя смартфон на такой штрихкод, покупатель получает всю информацию о производителе, которая содержится в государственном реестре производителей органической продукции.

"Надеюсь, со временем национальный органический знак станет таким же узнаваемым, как и наш Знак качества (буква "К" в пятиугольнике. — Прим.ред.), о котором сегодня знают более 51 миллиона россиян", — добавил он.

Использовать органический знак вправе только производители, кто практикуют традиционные исторически сложившиеся формы ведения сельского хозяйства.

Они не применяют:

агрохимикаты,



пестициды,

антибиотики,



стимуляторы роста для откорма животных.

"Кроме того, производство органической продукции должно быть обособлено от производства продуктов, к ней не относящихся",- подытожил он.