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https://1prime.ru/Agriculture/20210517/833682017.html
Российские продукты рекой потекли в Китай
Сельское хозяйство
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Российские производители продолжают наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. В частности, пишет портал "Экспортеры России", с января по март 2021 года из нашей... ПРАЙМ, 17.05.2021
новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские производители продолжают наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. В частности, пишет портал "Экспортеры России", с января по март 2021 года из нашей страны в Поднебесную было вывезено 1,8 миллиона тонн продуктов. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого 2020 года.
Стране удалось заработать на продаже продовольствия Китаю $1,09 миллиарда.
Не смотря на то, что в физическом объеме рост поставок еды составил больше половины, в денежном эквиваленте рост составил только 9,5%.
Больше всего Российская Федерация экспортировала:
- соевых бобов — более 1 млн тонн (рост в 4,4 раза), на $357 миллионов (рост в 4,9 раза).
- экспорт ракообразных вырос на 75% в объеме и в выручке составил $97 миллионов (рост в 2,2 раза).