МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские производители продолжают наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай. В частности, пишет портал "Экспортеры России", с января по март 2021 года из нашей страны в Поднебесную было вывезено 1,8 миллиона тонн продуктов. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого 2020 года. СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов

Стране удалось заработать на продаже продовольствия Китаю $1,09 миллиарда.

Не смотря на то, что в физическом объеме рост поставок еды составил больше половины, в денежном эквиваленте рост составил только 9,5%.

Больше всего Российская Федерация экспортировала: