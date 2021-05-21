МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россельхознадзор на переговорах с Главным таможенным управлением Китая указал на нарушения, допущенные в последнее время при поставках в Россию рыбной продукции, говорится в сообщении ведомства. Россия снизила вылов рыбы с начала года

"Во время переговоров Россельхознадзор сообщил об обнаружении поставки в Россию рыбной продукции (свежемороженый сиг) из Китая, на маркировке которой содержалась недостоверная информация. Согласно сведениям на упаковке грузов, рыба была выловлена в Тихом океане, что фактически невозможно, поскольку сиг является пресноводной рыбой", — говорится в сообщении.

Российская сторона ожидает от коллег данные о фактическом месте происхождения сырья, а также объяснения о причинах нарушения. Служба фиксировала нарушения и ранее: например, в апреле сообщалось о том, что поступившие из КНР рыбы лососевых видов имели чилийские маркировочные этикетки, и ведомство "до сих пор ожидает от китайских коллег информацию с разъяснениями причин допущенного нарушения".

В ходе переговоров была поднята и тема поставок из РФ в КНР рыбы и морепродуктов. Россельхознадзор в очередной раз сообщил о выполнении всех требований к импортируемым товарам и заметил, что китайская сторона до сих пор не предоставила информацию о всех случаях выявления SARS-CoV-2 на упаковках продуктов, ввезенных из России. Россиянам напомнили о новых запретах и штрафах для любителей рыбалки

Россельхознадзор в начале года присылал в Главное таможенное управление КНР список российских рыбоперерабатывающих предприятий, поставки товаров с которых Китай запрещал в связи с выявлением SARS-CoV-2 на их упаковках.

"Ограничения в отношении ряда компаний были введены уже более полугода назад и, как заверил Россельхознадзор, они предприняли все необходимые меры по недопущению нарушений в будущем. Китайские коллеги не ответили на указанное письмо, в связи с чем служба просит оперативнее рассмотреть его и принять решение о возможности отмены запрета", — говорится в сообщении.