МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 13 мая экспортировала 35,1 миллиона тонн пшеницы, что на 5,5% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за апрель), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 13 мая было экспортировано 44,8 миллиона тонн зерновых культур, что на 8% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя увеличились на 35,4% и составили 5,7 миллиона тонн, а экспорт кукурузы снизился на 3,3% — до 3,5 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 13 мая составила 277 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 8 долларов (на 3%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 48 миллионов тонн.