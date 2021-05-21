Квота на экспорт зерна из России станет постоянным механизмом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — ПРАЙМ. Механизм квотирования экспорта зерна из РФ будет постоянным, квота будет устанавливаться на второе полугодие сельскохозяйственного сезона (то есть с января по июнь включительно), заявила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут.
"У нас введены две основных меры, которые будут постоянными, это те правила игры, которые будут на ближайшие несколько лет. Это плавающая пошлина, которая разрывает мировую цену и внутреннюю цену — это очень хорошо для внутреннего рынка. И, соответственно, квотирование, которое будет устанавливаться только со второго полугодия каждого сезона для обеспечения продовольственной безопасности страны", — сказала Лут журналистам в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.
"Мы планируем, что это (квотирование экспорта зерна — ред.) будет постоянный механизм, чтобы все участники рынка прогнозировали свои дальнейшие действия во втором полугодии сезона", — добавила замминистра.
В ведомстве добавили, что российские экспортеры не выберут квоту на поставки зерна за рубеж, которая установлена на уровне 17,5 миллиона тонн до конца июня текущего года.
Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.
В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта были нулевыми, а после этой даты составляют 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.
Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.
Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.
https://1prime.ru/Agriculture/20210521/833724341.html