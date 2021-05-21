РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — ПРАЙМ. Механизм квотирования экспорта зерна из РФ будет постоянным, квота будет устанавливаться на второе полугодие сельскохозяйственного сезона (то есть с января по июнь включительно), заявила замглавы Минсельхоза России Оксана Лут. Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

"У нас введены две основных меры, которые будут постоянными, это те правила игры, которые будут на ближайшие несколько лет. Это плавающая пошлина, которая разрывает мировую цену и внутреннюю цену — это очень хорошо для внутреннего рынка. И, соответственно, квотирование, которое будет устанавливаться только со второго полугодия каждого сезона для обеспечения продовольственной безопасности страны", — сказала Лут журналистам в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.

"Мы планируем, что это (квотирование экспорта зерна — ред.) будет постоянный механизм, чтобы все участники рынка прогнозировали свои дальнейшие действия во втором полугодии сезона", — добавила замминистра.

В ведомстве добавили, что российские экспортеры не выберут квоту на поставки зерна за рубеж, которая установлена на уровне 17,5 миллиона тонн до конца июня текущего года. Минсельхоз сообщил о росте экспорта пшеницы из России

Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляет 25 евро за тонну, а с 1 марта — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта были нулевыми, а после этой даты составляют 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Ставки будут действовать до 1 июня, а 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень — она будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% от разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.