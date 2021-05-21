РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает создать запасы зерна в стабилизационном фонде, создание которого обсуждается в России, на уровне 3 миллионов тонн, сообщила журналистам замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Минсельхоз сообщил о росте экспорта пшеницы из России

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. Минсельхоз РФ в прошлом году начал прорабатывать вопрос "перезагрузки" существующего интервенционного фонда и создания стабилизационного фонда зерна для обеспечения потребностей мукомольной промышленности.

"В текущем году правительство поддержало иные меры, у нас есть субсидии мукомолам и хлебопекам — в этом году мы пошли через субсидирование. Тем не менее, еще раз будем выходить с предложением создать запасы в интервенционном фонде порядка 3 миллионов тонн", — сказала Лут в рамках стратегической сессии Союза экспортеров зерна.

Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 14 мая составлял 122,2 тысячи тонн. Последние торги по продаже зерна из фонда в рамках товарных интервенций состоялись в феврале 2021 года, закупочные интервенции в России последний раз проводились в 2016 году. Замминистра напомнила, что Минсельхоз уже выходил с предложением создать "интервенционный фонд, но уже на новых условиях". Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

"Не по тем причинам, по которым создавался предыдущий интервенционный фонд, а сделать это фактически неким запасом, приобретая его по рыночной цене и продавая в периоды сильной волатильности зерна исключительно для внутреннего рынка для переработки, чтобы обеспечить необходимую разумную цену на конечные продукты, социально значимые продукты — хлеб и муку", — указала она.

Лут отметила, что формирование подобных запасов позволит создать механизм для обеспечения российских переработчиков зерном по разумным ценам "в случае критических ситуаций".