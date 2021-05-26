МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В России производство органических продуктов будет расти в среднем на 15% в год, пишет "Российская газета".

Это станет важным драйвером роста для фермеров страны, прогнозируют в Россельхозбанке.

По мнению специалистов, к 2030 году в стране объем продаж органической продукции должен вырасти до 40 миллиардов рублей. Сейчас этот рынок оценивается примерно в 10 миллиардов и составляет не более 0,1% от общего потребления продовольствия.

В развитых странах доля органики — это 5-6%.

По оценкам банка, общемировой объем рынка органики можно оценить в $100 миллиардов.

"Органическая продукция занимает устойчивые позиции на рынках стран ЕС, США и Китая. Так, в Лихтенштейне, Австрии и Эстонии доля земель, используемых под производство органики, в общей площади сельхозугодий превышает 20%. В Финляндии, Швейцарии, Латвии, Италии и Швеции — от 10% до 20%. В России — только 0,3%", — пишет издание.

"В нашей стране органик-производство находится в самом начале развития, а темпы его роста пока ниже общемировых. При этом спрос постоянно растет. С учетом, что около 90% российского рынка занимает импорт, мы видим большой потенциал его замещения. И даже перспективы роста экспорта органической продукции. Для нас комплексная поддержка российских производителей органики и создание условий для развития и популяризации этого направления являются важной задачей", — рассказал изданию председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Стимулом для бизнеса способны стать прежде всего финансовые меры, которые бы учитывали специфику органического производства. В частности, специализированные банковские продукты, которые должны быть синхронизированы с программами государственной поддержки. А график погашения кредитов — составлен с пониманием структуры себестоимости продукции.