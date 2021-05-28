МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 июня включительно составит 28,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 52,2 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Россия с 1 июля снижает пошлину на экспорт сои

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня), и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 240,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 241,7 доллара за тонну, на кукурузу — 259,7 доллара за тонну.

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составит 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы составит 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут использоваться данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.