2021-05-29T13:30:18+03:00
2021-05-29T13:30:18+03:00
2021-05-29T13:30:18+03:00
2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210529/833789668.html
Правительство простимулирует производство сои и рапса
Сельское хозяйство
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Правительство России выделит 3,42 миллиарда рублей на стимулирование производства масличных культур, сообщается на сайте кабмина. "Российские регионы получат средства на... ПРАЙМ, 29.05.2021
финансирование, сельское хозяйство, правительство рф, новости, экономика, сельское хозяйство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделит 3,42 миллиарда рублей на стимулирование производства масличных культур, сообщается на сайте кабмина.
"Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 миллиарда рублей. Средства распределят между 40 регионами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что конечными получателями поддержки станут предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием масличных культур и их переработкой.
"Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объёмы производства", — добавляется в сообщении.