МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Правительство России выделит 3,42 миллиарда рублей на стимулирование производства масличных культур, сообщается на сайте кабмина. В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на зерно

"Российские регионы получат средства на стимулирование производства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 миллиарда рублей. Средства распределят между 40 регионами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что конечными получателями поддержки станут предприятия и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием масличных культур и их переработкой.

"Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объёмы производства", — добавляется в сообщении.