МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в июне по сравнению с прошлым годом после введения плавающей пошлины может удвоиться, заявила РИА Новости директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на зерно

В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая будет действовать в рамках механизма "зернового демпфера". Рассчитанные значения еженедельно публикуются на сайте Минсельхоза РФ.

"Предварительно в июне может быть экспортировано 600-700 тысяч тонн пшеницы против 300 тысяч тонн в июне прошлого года", — сказала Тюрина. Она заметила, что экспорт обычно снижается к концу сезона, но в этот раз остается нереализованный экспортный потенциал и достаточные запасы, поэтому на фоне текущей ценовой конъюнктуры и более высоких объявленных таможенных ставок экспорт пшеницы в июне может вырасти.

Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 июня включительно составит 28,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 39,6 доллара за тонну, кукурузы — 52,2 доллара за тонну. Ставки, рассчитанные на предыдущую неделю, выше для пшеницы (29,4 доллара за тонну) и ниже — для ячменя и кукурузы (39,5 доллара за тонну и 50,7 доллара). Минсельхоз предлагает запасти три миллиона тонн пшеницы

По словам Тюриной, рынок ожидал, что после введения в июне плавающих пошлин ставки на ячмень и кукурузу будут выше прежних уровней, поэтому эти культуры в мае активно вывозились — отгрузки ячменя в годовом выражении выросли в два раза, кукурузы — на 60%.

Экспорт пшеницы в мае, напротив, снизился в два раза, до 720 тысяч тонн. Теперь пошлины на ее вывоз ниже, чем неделю назад, способствуя росту объема поставок, и уже вряд ли будут расти, считает эксперт: на фоне ожиданий хорошего урожая и достаточных запасов остатков пшеницы цены на эту культуру — как внутренние, так и на мировом рынке — начали снижаться, а экспортный потенциал не выбран и составляет порядка 5,5 миллиона тонн.

Она также заметила, что мировой рынок уже оценил возможное увеличение экспорта и конкурентоспособность российской пшеницы, которая за последнюю неделю подешевела на 2-2,5%, а французская — на 2%.