Власти России планируют закупать еду "на всякий случай"
МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Минсельхоз планирует возобновить закупки зерна в интервенционный фонд в следующем году, чтобы нарастить его запасы до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков. Закупки, согласно предварительным планам, продлятся два года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на чиновников ведомства.
Помимо этого, обсуждается возможность расширения интервенций на сахар, чтобы создать госфонд объемом 500 тысяч тонн, а также подсолнечное масло. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил подумать о закупках на всякий случай и других продуктов питания.
Издание напоминает о том, что в прошлый раз закупочные интервенции на зерно применяли в 2016 году, а потом Минсельхоз только продавал зерно. В настоящее время объем запасов оценивается в 200 тысяч тонн. В 2018 году ведомство предпочло субсидировать перевозку зерна за границу, объяснив такое решение большей экономической эффективностью.
Дело в том, что хранение зерна обходится достаточно дорого — 900 рублей в год за тонну без учета стоимости страховки. Таким образом, на хранение будущих запасов будет уходить порядка двух миллиардов рублей в год.
Замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что ранее интервенции проводили для того, чтобы поддержать рентабельность производителей, но в нынешних условиях "государство должно работать как "коммерс".
Эксперты напоминают, что подобная мера вводится на случай резкого роста цен на мировых рынках, когда могут не сработать даже высокие пошлины.
https://1prime.ru/Agriculture/20210602/833819702.html