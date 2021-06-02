МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Минсельхоз планирует возобновить закупки зерна в интервенционный фонд в следующем году, чтобы нарастить его запасы до трех миллионов тонн, то есть двух-трех месячных потребностей переработчиков. Закупки, согласно предварительным планам, продлятся два года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на чиновников ведомства. Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

Помимо этого, обсуждается возможность расширения интервенций на сахар, чтобы создать госфонд объемом 500 тысяч тонн, а также подсолнечное масло. Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил подумать о закупках на всякий случай и других продуктов питания.

Издание напоминает о том, что в прошлый раз закупочные интервенции на зерно применяли в 2016 году, а потом Минсельхоз только продавал зерно. В настоящее время объем запасов оценивается в 200 тысяч тонн. В 2018 году ведомство предпочло субсидировать перевозку зерна за границу, объяснив такое решение большей экономической эффективностью.

Дело в том, что хранение зерна обходится достаточно дорого — 900 рублей в год за тонну без учета стоимости страховки. Таким образом, на хранение будущих запасов будет уходить порядка двух миллиардов рублей в год.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что ранее интервенции проводили для того, чтобы поддержать рентабельность производителей, но в нынешних условиях "государство должно работать как "коммерс".

Эксперты напоминают, что подобная мера вводится на случай резкого роста цен на мировых рынках, когда могут не сработать даже высокие пошлины.