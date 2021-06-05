С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Россия оказалась в полной зависимости от яиц для вакцин

"Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ранее в интервью РБК он обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных, в связи с чем их приходится импортировать из-за рубежа.

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о СПФ-яйце, которое не предназначено для употребления людьми.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.