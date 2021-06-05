2021-06-05T13:25:52+03:00
2021-06-05T13:25:52+03:00
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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210605/833862552.html
Россельхознадзор опроверг дефицит пищевого яйца
Сельское хозяйство
Новости
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Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Стоит отметить, что... ПРАЙМ, 05.06.2021
дефицит, яйца, россельхознадзор, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Дефицита пищевого яйца в России нет, страна полностью обеспечивает свои потребности в данной продукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
"Стоит отметить, что дефицита пищевого яйца в России нет. Страна полностью обеспечивает себя отечественным яйцом и даже экспортирует его", — сказал Данкверт журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Ранее в интервью РБК он обратил внимание на отсутствие в России производства СПФ-яиц (свободных от патогенной флоры), которые предназначены для производства отдельных видов вакцин для животных, в связи с чем их приходится импортировать из-за рубежа.
Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила журналистам, что речь идет об отдельных компонентах ветеринарных вакцин, которые не имеют отношения к производству вакцин для человека. Она подчеркнула, что речь идет исключительно о СПФ-яйце, которое не предназначено для употребления людьми.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.