МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Русская аграрная компания" назначила на должность исполнительного директора Эльмиру Ираидову.

"Это назначение для меня — возможность повлиять на сельскохозяйственную отрасль нашей страны в целом. Ведь продовольственная безопасность — это важное направление, необходимое для улучшения качества жизни граждан и повышения доходов государства. Я считаю, что интенсивное развитие сельского хозяйства невозможно без комплексного подхода. И ключевые составляющие такого подхода — это активное внедрение современной технологии, научных достижений, качественного семенного материала, удобрений и средств химической защиты", — говорит Эльмира Ираидова.

Ранее она занимала руководящую должность в холдинге "Щёлково Агрохим" — крупнейшем в России производителе средств защиты растений и агрохимикатов. В "Русской аграрной компании" Ираидова будет отвечать за формирование сильной партнёрской команды и экономическую сторону реализуемых проектов.

Ираидова окончила Институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина, защитила кандидатскую диссертацию в области химических наук. Затем более 15 лет проработала во Всероссийском НИИ химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР). С первых дней существования компании "Щёлково Агрохим" отвечала за её коммерческую деятельность.

"Русская аграрная компания" создана в июне 2021 года с целью внедрения современных аграрных технологий и финансирования инновационных сельскохозяйственных проектов в России.