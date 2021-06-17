МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Продовольственная безопасность является главным приоритетом развития агропромышленного комплекса РФ, цены для внутренних потребителей должны быть доступными, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Путин заявил, что Россия обеспечивает себя продуктами на 80%

Правительство РФ в четверг рассматривает доклад о ходе и результатах реализации в 2020 году государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

"Необходимо продолжить работу по созданию конкурентоспособного и высокотехнологичного агрокомплекса, такую задачу поставил президент. Главный приоритет — продовольственная безопасность, речь идет об обеспечении широкого выбора качественных отечественных продуктов по доступным ценам", — сказал Мишустин.

По его словам, для успешного импортозамещения в сфере АПК сделано немало, зерном, растительным маслом, сахаром, мясом и рыбой Россия себя полностью обеспечивает, растет производство молока. Мишустин отметил рост спроса на российские продукты за рубежом

Мишустин подчеркнул, что на продукцию российского агропрома сформировался высокий спрос на внешних рынках, но гораздо важнее сейчас обеспечить российских потребителей необходимым продовольствием.

Премьер также рассказал о росте предпринимательской активности в АПК РФ. В частности, благодаря поддержке начинающих фермеров в 2020 году было создано 17 тысяч новых хозяйств и потребительских кооперативов. Кроме того, было поддержано более 5,5 тысячи инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, и в ближайшее время будет запущено еще порядка 100 новых проектов, в том числе по производству молока, строительству хранилищ сельхозпродукции, созданию центров селекции и семеноводства.

"Не останутся без внимания и другие сферы развития агропрома, среди них — обновление техники и развитие сельских территорий, продолжатся работы по мелиорации, которые возвращают сотни тысяч гектаров земли в сельскохозяйственный оборот, а также стимулирование переработки сырья, где так важно обеспечить строгий контроль за качеством и безопасностью продовольствия", — добавил премьер.