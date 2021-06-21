МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. За первую половину июня этого года вывоз зерна из России превысил все объемы, которые зарубежные заказчики поставили в мае, пишет "Коммерсант" со ссылкой на обзор "Совэкона". Россия с 23 июня повышает пошлину на экспорт пшеницы

В течение 15 дней было поставлено 1,13 миллиона тонн зерна, из них 1,09 миллиона тонн пшеницы.

Если такая скорость сохранится, прогнозируют эксперты рынка, то за весь июнь экспорт составит рекордные 2,7 миллиона тонн (в том числе 2,4 миллиона тонн пшеницы).

Предыдущий июньский максимум был зафиксирован в 2018 году: тогда экспортировано 2,15 миллиона тонн. Цены на газ в Европе достигли пика из-за жары

При этом аналитики "Русагротранса" говорят о том, что с начала июня было вывезено 1,45 миллиона тонн зерна, из них 1,34 миллиона тонн пшеницы. Глава центра Игорь Павенский прокомментировал, что поставки в июне превысят совокупный вывоз за последние три месяца (2,1 миллиона тонн).

Эксперты связывают резкий рост экспорта с введением плавающей ставки пошлины. Если раньше она составляла 50 евро за тонну, то со 2 июня упала до 28,1 евро. После этого она несколько раз повышалась: с 23 июня пошлина составит 38,1 евро.