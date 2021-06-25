НОВОСИБИРСК, 25 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн, сообщила журналистам в пятницу замглавы министерства Оксана Лут. Аномальная жара повышает интерес к акциям "Газпрома" и энергетиков

"В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки. Поэтому пока каких-то серьезных опасений (нет — ред.). … Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе – 127 миллионов тонн зерновых. Ну и надеемся, что по качеству у нас тоже будут хорошие сборы", — сказала замминистра в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021.

В поселке Краснообск под Новосибирском, где расположено Сибирское отделение Российской академии сельхознаук, второй день проходит первая всероссийская конференция "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" (Digitalfarm Krasnoobsk 2021).