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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210625/834030818.html
Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары
Сельское хозяйство
Новости
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https://россиясегодня.рф
Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн,... ПРАЙМ, 25.06.2021
погода, урожай зерна, минсельхоз рф, новости, экономика, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НОВОСИБИРСК, 25 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз России пока не опасается влияния стоящей во многих регионах страны аномальной жары на урожай зерновых, прогноз по-прежнему остается на уровне 127 миллионов тонн, сообщила журналистам в пятницу замглавы министерства Оксана Лут.
"В почве в наших основных зерновых регионах в метровом слое сохраняются хорошие осадки. Поэтому пока каких-то серьезных опасений (нет — ред.). … Конечно, есть перекосы по регионам, есть регионы, где пока жарит, но ожидаем там дожди, смотрим постоянно на прогнозы. Та информация, которая у нас есть сейчас, позволяет нам оставаться в нашем прогнозе – 127 миллионов тонн зерновых. Ну и надеемся, что по качеству у нас тоже будут хорошие сборы", — сказала замминистра в кулуарах Digitalfarm Krasnoobsk 2021.
В поселке Краснообск под Новосибирском, где расположено Сибирское отделение Российской академии сельхознаук, второй день проходит первая всероссийская конференция "Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства" (Digitalfarm Krasnoobsk 2021).