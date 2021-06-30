МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россия с начала 2020-2021 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2020 года) по 17 июня экспортировала 36,2 миллиона тонн пшеницы, что на 7,1% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Путин развеял слухи о введении налога на скот

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за май и июнь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 17 июня было экспортировано 46,8 миллиона тонн зерновых культур, что на 10,3% выше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя увеличились на 38,4% и составили 6,1 миллиона тонн, а экспорт кукурузы вырос на 3% — до 4 миллионов тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 17 июня составила 251 доллар за тонну, понизившись за неделю на 15 долларов (на 5,6%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 48 миллионов тонн.