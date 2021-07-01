МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Россия с 1 июля снижает ставку пошлины на экспорт сои за пределы ЕАЭС до 20% таможенной стоимости продукции, и повышает до 50% вывозные пошлины на подсолнечник и рапс. Россия с 30 июня повышает пошлину на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт сои за пределы ЕАЭС в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну, была введена на период с 1 февраля по 30 июня. С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года ее размер будет составлять 20%, но не менее 100 долларов за тонну.

Снижение ставки, с одной стороны, позволит сельскохозяйственным производителям отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны — сохранит препятствия для роста цен на этот продукт, указывала пресс-служба правительства РФ.

Кроме того, c 1 июля продлевается действие 30-процентной экспортной пошлины на рапс, а также повышаются ее ставки для подсолнечника: его экспорт до 31 августа 2022 года будет облагаться вывозной пошлиной на уровне 50%, но не менее 320 долларов за тонну. До 30 июня ставки вывозные пошлины для подсолнечника и рапса составляли 30%, но не менее 165 евро за тонну. Австралия инициировала в ВТО спор с Китаем из-за пошлин на вино

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства, квоты на экспорт зерновых культур, а также экспортные пошлины для пшеницы, ячменя, кукурузы и сои.

Кроме того, на фоне роста мировых цен и с целью обеспечения сырьем перерабатывающих производств внутри страны были повышены вывозные пошлины на подсолнечник и рапс, а для производителей сахара, хлебопеков и мукомолов — предусмотрены меры господдержки.