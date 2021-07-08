МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Ситуация с заготовкой кормов для животных в России, несмотря на снижение темпов работ в ряде регионов из-за засухи, находится под контролем, и Минсельхоз РФ не ожидает значительного удорожания кормов в текущем году, говорится в сообщении министерства. Россия разрешила поставку кормов еще двум немецким производителям

"Что касается заготовки кормов для животноводства в текущем году, то несмотря на снижение темпов этой работы в ряде регионов, столкнувшихся с засухой, в целом в настоящее время ситуация находится под контролем….Минсельхоз России не ожидает сокращения поголовья сельхозживотных, а также значительного удорожания кормов в 2021 году", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что в части регионов, традиционно находящихся в зоне риска, в 2021 году наблюдается опережение графика формирования запасов кормов. Например, в настоящее время в Самарской области заготовлено на 30% больше кормов, чем годом ранее, в Вологодской области — почти на 35%, в Крыму — на 52%, а в Волгоградской области и Ставропольском крае — в 2 раза.

"В целом необходимо отметить, что отдельные регионы нашей страны ежегодно сталкиваются с неблагоприятными погодными факторами и данная ситуация является типичной с учетом климатических особенностей территории Российской Федерации", — добавляет Минсельхоз. Погодная аномалия может стать причиной увеличения стоимости молока

Министерство рекомендовало пострадавшим от засухи регионам провести инвентаризацию на уровне каждого хозяйства, чтобы оценить возможности заготовки. Кроме того, рассматриваются варианты перераспределения кормов между регионами, субъектам также рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных мер поддержки сельскохозяйственных предприятий для приобретения кормов.

С точки зрения производства молока, как напоминает Минсельхоз, в январе-мае 2021 года выпуск продукции сохраняет позитивную динамику: так, в сельхозорганизациях производство увеличилось на 1,9% в годовом выражении. "Минсельхоз рассчитывает на дальнейший рост и ожидает, что в 2021 году итоговый показатель составит не менее 32,6 миллиона тонн, что позитивно скажется на общей ситуации в отрасли", — говорится в сообщении.

"Поступательное наращивание объемов, а также меры государственной поддержки молочной отрасли позволяют сохранять цены на молоко и молочную продукцию на стабильном уровне несмотря на увеличение себестоимости производства. Так, за последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции", — указывает министерство.