МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 11 июля составил 15,576 миллиарда долларов, что на 17,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ. Россия с 14 июля снижает пошлину на экспорт пшеницы

В том числе экспорт зерна из России вырос на 20%, до 4,373 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 4,3%, до 2,6 миллиарда, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 38,5%, до 3,621 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 5,2%, до 2,103 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 25,1%, до 703 миллионов.

Китай, до этого ведущий покупатель российской сельхозпродукции, к 11 июля уступил лидерство Евросоюзу, который нарастил импорт на 33,4%, до 1,921 миллиарда долларов. Сам Китай снизил закупки на 4,2%, до 1,912 миллиарда долларов. Доли стран ЕС и Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ одинаковые — по 12,3%.

Экспорт в Турцию вырос на 12,3% и на данный момент составляет 1,808 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,6%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан. Производители предупредили о резком росте цен на соль

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов. В 2019 году, по данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России составил 24,83 миллиарда долларов, снизившись за год на 0,5%.

Минсельхоз РФ сообщал, что Россия в 2019 году поставила на зарубежные рынки продовольствия на 25,6 миллиарда долларов. Минсельхоз при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата об экспорте рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.