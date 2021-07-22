МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Россия возобновляет биржевые торги по реализации зерна из запасов государственного интервенционного фонда, говорится в сообщении Объединенной зерновой компании (ОЗК), которая является госагентом в рамках интервенций.

"Возобновляются биржевые торги по реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в рамках распоряжения правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 817-р", — говорится в сообщении.

Базисные активы в рамках торгов — пшеница 3-го и 4-го классов урожая 2014-2016 годов, а также ячмень урожая 2013-2016 годов.