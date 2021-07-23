МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по стране прогнозируется хороший, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна в России

"В Татарстане было засушливо (май — июнь меньше 60% осадков, за две декады июля — около 40%) и так и есть, в Ульяновской области за два месяца — май и июнь — выпало 80% осадков, за две декады июля — 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы… В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора", — сказал Вильфанд.

Он также отметил засушливую погоду в Башкирии, где за два месяца выпало меньше 50% от уровня осадков за два месяца, и в июле за две декады существенно не пополнилось.

"На Урале сложная ситуация. В Свердловской области было 50% от нормы, за две декады июля — норма. Ситуация несколько исправляется, а в Челябинской — нет, там 45% от нормы за две декады. Очень засушливо на юге. В Курганской области всего 20% за два месяца. Это сильная засуха и это невозможно пополнить", — уточнил Вильфанд. Россельхознадзор увидел угрозу урожаю ягод и плодов

Собеседник агентства сообщил, что заметная засуха, которая окажет влияние на урожай, наблюдается в Татарстане и на Урале.

"В этом регионе будет засуха, но за счет того, что территории России огромные, где-то засуха, где-то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора (урожая), который был, 124-126 миллионов тонн, подтверждается", — отметил он.