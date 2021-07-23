МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 15 июля экспортировала 0,4 миллиона тонн пшеницы, что на 26,2% выше показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Россия с 28 июля снизит пошлину на экспорт пшеницы

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 15 июля было экспортировано 0,5 миллиона тонн зерновых культур, что на 30,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя сократились на 78,4% и составили 69,6 тысячи тонн, а экспорт кукурузы — на 61,9%, до 37,3 тысячи тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 15 июля составила 236 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 1 доллар (на 0,4%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна может составить 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн.