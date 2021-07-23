МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России фиксирует снижение цен на продукты "борщевого набора" и ожидает, что оно продолжится, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. В Единой России прогнозируют снижение цен на продукты "борщевого набора"

"Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. На наш взгляд, это сезонная история, и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что цены на сахар и подсолнечное масло в РФ в основном выросли под влиянием мировой конъюнктуры, но по "борщевому набору" происходило сезонное движение вкупе с более быстрым исчерпанием запасов прошлого урожая.

"В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лёжкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, и поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам "борщевого набора", — пояснила Набиуллина. Набиуллина оценила влияние пересмотра льготной ипотеки на рынок жилья

Комментируя в целом административные меры в отношении регулирования цен, она заметила, что краткосрочный эффект от этого действительно есть, но важно смотреть и на долгосрочные эффекты с тем, чтобы не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.

"Потому что, когда растут цены, какой должен быть адекватный ответ? Расширение производства — для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. А если регулирование, даже краткосрочно, будет приводить к тому, что производители перестанут желать расширять это производство, видя, что могут включаться такие административные меры, мы будем иметь долгосрочные последствия", — сказала Набиуллина.