МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Специалисты Росгидромета понизили на 2,5% прогноз валового сбора зерна в России в 2021 году из-за засухи и других неблагоприятных метеоусловий, согласно новому прогнозу, сбор будет на 11 миллионов тонн меньше прошлогоднего показателя, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Сельхозпроизводство в июне выросло незначительно

"Вследствие анализа прошедших и расчета ожидаемых агрометеорологических условий валовой сбор зерна в целом по Российской Федерации составит после обработки 121 миллион тонн с посевной площади, около 47 миллионов гектаров, на 3 миллиона тонн меньше, чем указывалось в прогнозе Росгидромета месяц тому назад. На 11 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году, в прошлом году было 133 миллиона тонн. Все равно это урожай вполне достаточный", — сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что корректировка в сторону уменьшения составила около 2,5% от предыдущего прогноза.

Он также назвал главные факторы, которые привели к понижению урожайности. Россия возобновляет реализацию зерна из запасов государственного фонда

"В ряде районов Центрального и Приволжского федерального округов наблюдалась атмосферная засуха в июле, в южных районах атмосферная засуха сочеталась с почвенной засухой. В то же время, сильные ливневые дожди, которые прошли в начале июля в отдельных районах Южного, Северо-Кавказского ФО, в Центральном ФО, восточных районах ПФО привели к тому, что очень интенсивные осадки привели к полеганию культур", — добавил Вальфанд.

Он также отметил, что из-за жаркой погоды и частных суховейных явлений вызревание озимых замедлялось, наблюдалась щуплость зерна. Щуплость зерна достигала 20-40%. Речь идет, в основном, о центрально-черноземных районах. На юге-востоке ПФО щуплость достигала 50%.