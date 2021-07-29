МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — порядка 81 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства, отметив, что более низкие оценки Росгидромета не учитывают все факторы, влияющие на производство зерновых культур. Росгидромет спрогнозировал изменение урожая зерна в 2021 году

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что специалисты Росгидромета понизили на 2,5% прогноз валового сбора зерна в России в 2021 году из-за засухи и других неблагоприятных метеоусловий. По словам Вильфанда, согласно новому прогнозу, сбор будет на 11 миллионов тонн меньше прошлогоднего показателя — порядка 121 миллиона тонн.

"Несмотря на то, что на территории девяти субъектов введен режим ЧС природного характера, в целом прогноз урожая зерновых в текущем году благоприятный. В ряде ключевых зернопроизводящих регионов, в первую очередь на Юге страны, ожидаются рекордные показатели", — сообщили в Минсельхозе.

"В настоящее время Минсельхоз России сохраняет свой прогноз по производству зерна на уровне 127,4 миллиона тонн, в том числе порядка 81 миллиона тонн пшеницы. Это позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны, сохраняя мощный экспортный потенциал", — добавили в министерстве.

"Обращаем внимание, что прогноз Росгидромета не учитывает все факторы, влияющие на показатели производства зерновых. При этом подобные информационные вбросы могут быть использованы для манипуляций на рынке зерна", — отметили в Минсельхозе.