МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Дыни в России за год подорожали на 5%, самые дорогие продаются в Якутии, а самые дешевые — в Оренбургской области, Чувашии и на Ставрополье, свидетельствует исследование компании "Эвотор" (есть в распоряжении РИА Новости). Роскачество рассказало, как правильно выбрать дыню

"Средняя цена на дыни за один килограмм выросла с 81 рубля в июле 2020 года до 85 рублей в июле 2021 года", — сообщили в компании.

Для анализа использовались данные чеков 750 тысяч смарт-терминалов на территории России. Подсчитывалась средняя цена килограмма в июле 2021 и 2020 года.

Самые дорогие дыни — в Якутии (178 рублей за килограмм) и Санкт-Петербурге (121 рубль). В Хабаровском крае килограмм дыни в среднем стоит 120 рублей, в Москве — 119 рублей, в Приморском крае — 116 рублей, а в Калининградской области — 104 рубля. В северо-западных регионах средняя цена чуть ниже 100 рублей: в Карелии — 97 рублей за килограмм, в Архангельской области — 96 рублей.

"Дешевле всего дыни оказались в Ставропольском крае — в среднем 59 рублей, в Оренбургской области и Чувашии — 55 рублей", — сообщили в компании. Сопоставимые цены в Ростовской области (60 рублей за килограмм), чуть выше — в Нижегородской и Воронежской областях (68 и 69 рублей за килограмм).

В Самарской области, как и в Краснодарском крае, дыню в июле можно было купить по 73 рубля за килограмм, а в Татарстане – по 70 рублей.

В Сибири дыни заметно дороже: например, в Бурятии в июле килограмм стоил в среднем 95 рублей, в Новосибирской области — 88 рублей, в Иркутской области — 83 рубля, а в Красноярском крае — 76 рублей.