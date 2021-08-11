МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Южная Корея и Африка компенсировали закрытие Китая для российских экспортёров рыбы и морепродуктов после ограничений на импорт, введенных страной в конце 2020 года на фоне коронавирусной пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ). Россия получила право экспорта рыбы во Вьетнам

"По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в начале 2021 года доля Китая в структуре отечественного экспорта рыбы сократились до 15% (с 67% — ред.), в то время как поставки в Южную Корею год к году увеличились с 22% до 58% от всего объема экспортируемой продукции в натуральном выражении", — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на сохраняющееся лидерство азиатских рынков, перспективным направлением могут стать и страны Африки: они по итогам января-апреля показали максимальный после Южной Кореи прирост объемов импорта российской рыбы и морепродуктов.

По данным ФТС России, Китай за первые четыре месяца 2020 года импортировал 67% (457,52 тысячи тонн) всей поставляемой за рубеж продукции российского рыбохозяйственного комплекса, а за аналогичный период 2021 года — 15% (78,659 тысячи тонн). Доля поставок в Южную Корею выросла с 22% (151,894 тысячи тонн) до 58% (301,789 тысячи тонн). Путин оценил вклад рыбных хозяйств в развитие регионов

"После ограничения экспорта в Китай именно Южная Корея стала лидером по импорту российской рыбы и морепродуктов: в натуральном выражении поставки удвоились. Но с точки зрения роста экспорта Южную Корею следует рассматривать в первую очередь как транзитную платформу на пути продукции отечественного рыбохозяйственного комплекса на рынки Азии", — привели в пресс-службе слова руководителя центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова.

Основной категорией экспорта на азиатские рынки через Южную Корею стали относительно недорогие породы рыб: в частности, поставки замороженного минтая за год выросли почти в три раза (на 195%), до 187,477 тысячи тонн (62% поставок в Южную Корею), а объем экспорта сардин за январь-апрель текущего года вырос более чем в 6 раз, до 25,846 тысячи тонн.

Такой рост поставок в Южную Корею эксперты связывают с тем, что страна быстрее других справилась с первыми волнами коронавируса и стала активно экспортировать рыбную продукцию в другие государства Юго-Восточной Азии: в результате возник дефицит баланса, который стал восполняться импортом из России.

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Одновременно ряд стран Африки резко увеличил объемы импорта российской рыбы. Первое место по росту поставок заняла Нигерия, поставки в которую за четыре месяца выросли до 21,062 тысячи тонн с 83 тонн за тот же период годом ранее. Новыми направлениями стали Кот-Д`Ивуар (8,382 тысячи тонн), Гана (1,117 тысячи тонн), Бенин (284 тонны), Того (57 тонн) и Камерун (56 тонн).

"Изменение позиции Нигерии с 30 на 4 место в рейтинге крупнейших импортеров российской рыбы и морепродуктов связано с сокращением закупок дорогостоящей рыбы Северного моря и южной Атлантики, на смену которым пришла более доступная по цене рыба из России", — поясняет Дальнов. Он также отметил, что положительная динамика экспорта в страны африканского континента объясняется эффектом низкой базы.

"Суммарно на государства Африки приходится около 31 тысячи тонн, что составляет 6% от общего объёма поставок в первые 4 месяца 2021 года, но сейчас важнее сам факт диверсификации направлений экспорта. Стартовые поставки на новые рынки традиционно невелики, поэтому мы видим потенциал их значительного увеличения", — сообщил Дальнов.