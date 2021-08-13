МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Решение минсельхоза США резко снизить прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы основывается на устаревших данных и является ошибочным, при этом новые оценки могут привести к росту рыночных цен на данную культуру, заявил РИА Новости председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. США резко снизили прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы

Минсельхоз США в своем августовском обзоре снизил прогноз по урожаю российской пшеницы на 2021 год до 72,5 миллиона тонн с 85 миллионов, объяснив это более низким, чем ожидалось, урожаем озимых. Оценка экспорта в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) была снижена до 35 миллионов тонн с 40 миллионов. В результате, по оценке американского министерства, Россия, которая является мировым лидером по экспорту пшеницы, в текущем сезоне может разделить первое место по поставкам с Евросоюзом.

"Корректировка USDA (United States Department of Agriculture, министерство сельского хозяйства США — ред.) является результатом истерики, нежели понимания реальной ситуации и анализа текущей российской статистики по уборке урожая", — говорится в сообщении российского Союза экспортеров зерна.

Председатель его правления в комментарии РИА Новости назвал эту корректировку "очень странной", особенно на фоне новостей от Минсельхоза России — министерство в четверг свои прогнозы сохранило: урожай зерна в 2021 году ожидает на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — в объеме порядка 81 миллиона тонн, а экспортный потенциал по зерну в текущем сезоне оценивает в 51 миллион тонн. Россия с 18 августа снижает пошлину на экспорт пшеницы

"USDA резко перевернулся, превратившись из маркетмейкера в ведомого, следующего за мнением других. Причем мнением ошибочным, ориентированным на некорректные данные Росстата, опубликованные на 1 июня и не учитывающие актуальный пересев практически на 1 миллион гектаров, что эквивалентно более 3 миллионам тонн зерна", — сказал Зернин, указав, что показатели уборочной кампании сейчас очень хорошие, и локальные климатические проблемы не смогут повлиять на итоговые результаты урожая.

Председатель правления союза ожидает, что в пятницу после решений Минсельхоза США цены на пшеницу уйдут вверх. "Рынок не может игнорировать мнение столь авторитетного источника, как USDA. Скорее всего, мы в пятницу увидим 300 долларов на FOB. Для внутреннего российского рынка это грозит только разочарованием, поскольку основным бенефициаром от этого роста станут наши соседи по Черноморскому бассейну", — заключил Зернин.