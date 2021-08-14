МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил льготного лизинга высокотехнологичного оборудования для аграриев, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин утвердил правила выдачи льготных кредитов на строительство дорог

"Сельхозпроизводители смогут приобрести высокотехнологичное оборудование со скидкой в рамках новой программы льготного лизинга. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости оборудования, а предметом договора лизинга может быть только та техника, которая ранее не эксплуатировалась. Добавляется, что Минсельхоз определит полный перечень оборудования, участвующего в программе.

"На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции агропромышленного комплекса. Мера поддержки начнёт действовать в полную силу со следующего года. Всего в 2022-2023 годах на ее финансирование планируется направить более 24 миллиардов рублей", — подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы кабмина, такое решение ускорит техническое перевооружение сельхозпредприятий России и позволит улучшить качество продукции аграрного сектора.