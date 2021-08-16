МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Страны СНГ, включая Азербайджан, Таджикистан и Туркмению, в 2021 году увеличили поставки в Россию отдельных видов плодоовощной продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора. Эксперты сообщили россиянам о росте цен на продукты

"По данным информационной системы Россельхознадзора ФГИС "Аргус-Фито", в 2021 году по состоянию на 10 августа такие страны, как Азербайджан, Таджикистан и Туркмения увечили объемы поставляемой в Россию плодоовощной продукции", — говорится в сообщении.

В частности, поставки из Азербайджана выросли на 4,6% — до 338,2 тысячи тонн в текущем периоде 2021 года с 323,3 тысячи тонн за аналогичный период прошлого года. Страна в текущем году увеличила ввоз в Россию картофеля, огурцов, белого лука, свеклы, яблок, арбузов, нектаринов, персиков, абрикосов, хурмы, клубники, груш, дыни, щавеля, салата, шпината и многих других позиций.

Поставки овощей и фруктов из Таджикистана увеличились на 38% — до 6,7 тысячи тонн с 4,8 тысячи, вырос ввоз сухофруктов, черешни, винограда и нектаринов. В свою очередь ввоз продукции из Туркмении повысился на 93%, до 32,7 тысячи тонн с 16,9 тысячи, страна значительно увеличила объемы поставок томатов (до 31,9 тысячи тонн с 16,5 тысячи) и моркови (до 302 тонн с 40 тонн). Диетолог объяснила, как привычные продукты подрывают ваш бюджет

"Кроме того, Россельхознадзор отмечает серьезное увеличение объемов ввозимого в Россию из стран СНГ продовольственного картофеля. Поставки в 2021 году увеличились в 2 раза в сравнении с 2020 годом с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи тонн", — добавляет ведомство. Основные экспортеры картофеля — Белоруссия (рост поставок в 11 раз, до 94,3 тысячи тонн), Азербайджан (плюс 23%, до 84,7 тысячи тонн) и Армения (плюс 38%, до 29,5 тысячи тонн).

В свою очередь Армения в 2021 году нарастила экспорт в Россию картофеля, яблок, перца и абрикосов, Белоруссия — картофеля, репчатого лука и краснокочанной капусты, Казахстан — яблок и сушеного гороха, Киргизия — томатов, моркови и яблок, а также чеснока, черешни и клубники, Узбекистан — томатов, перца, моркови, чеснока, огурцов, зеленого лука, черешни, винограда, арбузов, персиков и дыни.

"Молдова начала отгрузки в Россию моркови и поставила уже свыше 1 тысячи тонн этого овоща, а также свеклы (201 тонна). Кроме того, из страны вырос импорт абрикосов и клубники", — отмечает Россельхознадзор.