МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. В этом году урожай будет меньше, чем в прошлом, но свыше 127 миллионов тонн зерна планируется собрать, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия".

"Думаю, что в этом году у нас будет урожай не такой рекордный, как в прошлом в силу целого ряда обстоятельств. Но где-то свыше 127 тонн зерновых мы соберем. Это очень хороший показатель, с лихвой обеспечивающий наши внутренние потребности и даже экспортный потенциал", — сказал Путин.