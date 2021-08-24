МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 22 августа составил 19,236 миллиарда долларов, что на 17,7% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России. Регионы проработают меры по обеспечению доступности овощей

В том числе экспорт зерна из России вырос на 15,2%, до 5,595 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 7,4%, до 3,254 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 42,8%, до 4,344 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 6,1%, до 2,561 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 25,6%, до 878 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,4%, которая нарастила импорт на 28,6%, до 2,385 миллиарда долларов. На втором месте — Евросоюз, увеличивший закупки на 31%, до 2,275 миллиарда долларов. Доля стран ЕС в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 11,8%.

Китай вторую неделю остается на третьем месте. Экспорт в эту страну снизился на 6,3% и на данный момент составляет 2,236 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,6%).

В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.