МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций, сообщает пресс-служба кабмина. Росстат отметил снижение цен на овощи

"Механизм государственных интервенций можно будет использовать на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году. Кроме того, интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей. Уточняется, что в момент низких цен государство закупает у аграриев продукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких продаёт, тем самым стабилизируя ситуацию на рынке.

Ранее кабмин принял меры для снижения цен на продовольствие, были скорректированы пошлины на некоторые сельхозтовары, организована поддержка мукомолов и хлебопёков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров и торговыми сетями о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Также была сформирована рабочая группа, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.