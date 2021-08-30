МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба изучит информацию о наценках на молочную продукцию в федеральных торговых сетях, которая изложена в письме Молочного союза России, сообщила "Известиям" заместитель начальника управления общественных связей ведомства Вера Старикова-Разборова. Названа валюта, которой не страшен кризис

В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства будут приняты меры реагирования, добавила представитель ФАС.

"Главное в проблемах с продажами — у сетей очень высокие наценки. Самая высокая накрутка идет на продукты, на производство которых требуется большое количество молока. Это, к примеру, сыр, масло, сметана", — отметила директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

"В структуре отпускных розничных цен торговых сетей огромный удельный вес занимает наценка ритейлера, которая достигает по разным оценкам 50-150%", — рассказал заместитель директора союза по экономике Александр Рыбин.

"В настоящее время к росту себестоимости молочной продукции приводит прежде всего увеличение цен на высокобелковые или протеиновые корма, которые формируют уже до 50% себестоимости при сбалансированном рационе коров", — сказала директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолоко Мария Жебит.