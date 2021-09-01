МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, начала сезон переработки сахарной свеклы и планирует увеличить производство сахара в текущем сезоне, говорится в сообщении компании. Правительство приняло новые меры для регулирования цен на сахар

"В связи с ожиданиями роста урожая сахарной свеклы в России, "Русагро" планирует увеличить производство сахара в текущем сезоне", — говорится в сообщении. Максимальная мощность переработки свеклы группой сохранилась на уровне 54 тысячи тонн в сутки, а мощность переработки мелассы – на уровне 300 тысяч тонн в год.

В сахарное бизнес-направление группы входит десять сахарных заводов, расположенных в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской областях. Первые два завода, в Тамбовской и Белгородской областях, запущены 1 сентября. Остальные заводы компания планирует запустить в течение следующих нескольких недель.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Free float составляет порядка 20%.