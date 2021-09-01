МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 26 августа экспортировала 4,4 миллиона тонн пшеницы, что на 25,2% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Россия с начала года нарастила экспорт сельхозпродукции на 18%

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль и август), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 26 августа было экспортировано 5,3 миллиона тонн зерновых культур, что на 27,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя сократились на 35%, до 0,7 миллиона тонн, а экспорт кукурузы — на 64,6%, до 0,1 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 26 августа составила 299 долларов за тонну, не изменившись за неделю.

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. Минсельхоз РФ оценивает, что в 2020-2021 сельхозгоду экспорт зерна составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. По зерну прогноз по экспортному потенциалу в 2021-2022 сельскохозяйственном году находится на уровне 51 миллиона тонн.