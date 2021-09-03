МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что лично обсуждает с иностранными коллегами возможность открытия рынка экспорта российской свинины. Путин выступил за сотрудничество бизнеса и властей по переработке дерева

"Что касается свинины, то вы знаете, мы постоянно этим занимается … Вы знаете, что я лично этим занимаюсь постоянно на встречах даже самого высокого уровня. Мы все время об этом говорим и будем делать это дальше", — сказал он на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

При этом он добавил, что внутри России также существуют проблемы по этому вопросу, в том числе регионального характера, и их надо решать.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.