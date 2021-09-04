МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, сообщает пресс-служба кабмина. Росстат опубликовал данные по сельхозпроизводству за июль

"Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что системы досвечивания позволяют повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей с перспективными технологиями для работы, правительство выделит им субсидии.

"Принятое решение поможет нарастить производство овощей в закрытом грунте, будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства", — добавили в сообщении.