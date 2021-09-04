МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Выращивание конопли может помочь России достичь углеродной нейтральности и избежать трансграничного углеродного налога, поскольку эффективность запасания углерода у этого растения выше, чем у лиственного леса на аналогичной площади, рассказал РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев. Правительство дополнило перечень получателей поддержки для сельхоза

"Можно говорить о многолетних растениях, которые депонируют углерод в стволы деревьев, а можно об однолетних — сельскохозяйственные угодья тоже депонируют. Можно поставить вопрос, как засевать однолетними культурами. Известно, чем засевать. Удивительно, что на одном из первых мест идёт конопля. На гектар посадок она депонирует лучше, чем хороший лиственный лес", — сказал Сергеев.

"Она может спасти нас от уплаты трансграничного углеродного налога. А заодно восстановит наше присутствие на рынке технических волокон", — добавил ученый.

По его словам, во многих странах мира использование конопли легализовано. Например, на ее основе созданы физиотерапевтические противорвотные препараты, позволяющие больным легче переносить химиотерапию.

"Мы при слове "конопля" улыбаемся, но у физиотерапевтических средств, вообще-то говоря, это конопля и другие, вполне может быть очень серьезное медицинское будущее, а следовательно и бизнесовое", — рассказал он.

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