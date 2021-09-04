МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. За последние 20 лет Российская Федерация проделала огромный путь для того, чтобы стать крупнейшим экспортером зерна в мире, пишет Financial Times.

По мнению издания, Россия продвигается по Евразии, Африке и Латинской Америке как лидер сельскохозяйственного экспорта. Постепенно страна сокращет нефтяную зависимость. Она создает новые рынки и добивается новых международных дипломатических успехов.

Санкции, которыми страны Запада пытались задушить экономику России, только подстегнули производителей страны, отмечает издание.

FT также констатирует, что вскоре после введения ограничений величайшая по площади страна планеты стала главным экспортером пшеницы. Ей впервые далось обогнать США и Канаду в 2017 году.

Россия, конкретизируется в статье, способна удовлетворить мировой растущий спрос на сельскохозяйственную продукцию. У страны для этого есть все ресурсы: земля, вода, порты и железные дороги.

Напомним, что за прошлый 2020 год Россия собрала второй по объему урожай зерна в своей истории. Валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, из них пшеницы — 85,896 миллиона тонн.