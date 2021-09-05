МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 500 миллионов рублей на создание центра компетенций на базе Тимирязевской академии, сообщается на сайте кабмина. Кабмин профинансирует строительство соцучреждений в регионах

"При Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева появится федеральный центр компетенций, где будут повышать квалификацию специалисты сельскохозяйственных организаций и проводиться научные исследования. Распоряжение о выделении на его создание 500 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги пойдут на завершение капремонта в помещениях, где будут проходить курсы дополнительного образования и переподготовка специалистов. Часть финансирования направят на закупку оборудования для учебных классов и новых лабораторий.

"Решение поможет увеличить количество специалистов, прошедших повышение квалификации в Тимирязевской академии, и повысить уровень научных исследований", — добавляется в сообщении. Работа ведется в рамках ведомственной целевой программы "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса", которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства.