Правительство выделило полмиллиарда рублей на подготовку аграриев
Правительство выделил 500 миллионов рублей на создание центра компетенций при Тимирязевской академии
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 500 миллионов рублей на создание центра компетенций на базе Тимирязевской академии, сообщается на сайте кабмина.
"При Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева появится федеральный центр компетенций, где будут повышать квалификацию специалисты сельскохозяйственных организаций и проводиться научные исследования. Распоряжение о выделении на его создание 500 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что деньги пойдут на завершение капремонта в помещениях, где будут проходить курсы дополнительного образования и переподготовка специалистов. Часть финансирования направят на закупку оборудования для учебных классов и новых лабораторий.
"Решение поможет увеличить количество специалистов, прошедших повышение квалификации в Тимирязевской академии, и повысить уровень научных исследований", — добавляется в сообщении. Работа ведется в рамках ведомственной целевой программы "Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса", которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства.