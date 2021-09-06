МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 2 сентября экспортировала 5,8 миллиона тонн пшеницы, что на 18% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль, август и сентябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 2 сентября было экспортировано 6,7 миллиона тонн зерновых культур, что на 22,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя сократились на 42,5%, до 0,8 миллиона тонн, а экспорт кукурузы — на 65,9%, до 0,1 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 2 сентября составила 303 доллара за тонну, увеличившись за неделю на 4 доллара (на 1,3%).

Экспорт зерна из России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года) составил 41,7 миллиона тонн, пшеницы — 33,2 миллиона тонн. По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.