МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не получал предложений Масложирового союза о поэтапном увеличении пошлины на вывоз сои, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до семилетнего максимума

Масложировой союз России в конце прошлой недели выступил с инициативой о поэтапном увеличении пошлины на сою до 25-30%: по мнению исполнительного директора союза Михаила Мальцева, такая мера могла бы ускорить процесс расконсервации и строительства новых мощностей по переработке сои, тогда как размер пошлины в 20%, действующий с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года, не является достаточным на фоне нехватки сырья.

"Минсельхоз не получал предложений о поэтапном увеличении пошлины на вывоз сои. Введение действующей пошлины в размере 20% обусловлено ростом мировых цен на эту продукцию. Данная мера позволяет обеспечить сырьем отечественных переработчиков, а также сдержать рост цен на продукцию переработки сои – масло и шрот", — сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе напомнили, что Минсельхоз осуществляет комплексную поддержку отрасли, предоставляя растениеводам субсидии, а также льготные кредиты в рамках госпрограммы АПК, и благодаря этим мерам аграрии могут частично компенсировать свои затраты.

"Кроме этого, в 2021 году, согласно распоряжению правительства, на стимулирование производства сои и рапса выделено 3,42 миллиарда рублей. Эти денежные средства будут распределены между 40 регионами страны", — сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, посевы сои в 2021 году увеличены до 3 миллионов гектаров, с 2,8 миллиона гектаров в 2020 году. Сейчас культура обмолочена с площади 124 тысяч гектаров, намолочено 195,2 тысячи тонн, а в текущем году, по прогнозу Минсельхоза, урожай сои вырастет до 4,5 миллиона тонн.