МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 5 сентября составил 20,54 миллиарда долларов, что на 17,2% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России. Россия установила рекорд по экспорту зерна

В том числе экспорт зерна из России вырос на 13,4%, до 6,185 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 7%, до 3,492 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 43,9%, до 4,531 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 6,3%, до 2,67 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 26,5%, до 927 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,8%, которая нарастила импорт на 32,8%, до 2,619 миллиарда долларов. На втором месте — Евросоюз, увеличивший закупки на 30,8%, до 2,427 миллиарда долларов. Доля стран ЕС в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 11,8%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 7,1% и на данный момент составляет 2,343 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 11,4%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.